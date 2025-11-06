«Выдумки от первого до последнего слова»: в Дамаске опровергли слухи о планах США занять сирийскую авиабазу

Сирийское внешнеполитическое ведомство назвало абсолютно недостоверными сообщения о намерении США использовать одну из южных авиабаз страны. В Дамаске подчеркнули, что Вашингтон, напротив, поддерживает усилия центрального правительства. Об этом сообщает SANA.

Министерство иностранных дел Сирии выступило с жестким опровержением информации, распространяемой рядом СМИ. Речь идет о якобы имеющихся планах Пентагона развернуть свое присутствие на авиабазе к югу от Дамаска в рамках гипотетического сирийско-израильского соглашения.

Официальный представитель ведомства, чье заявление распространило агентство SANA, назвал эти данные вымыслом от начала до конца. Он подчеркнул, что у американской стороны полностью отсутствуют намерения по размещению своих баз на сирийской территории.

