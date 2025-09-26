WSJ сообщила о готовности Трампа снять ограничения для Украины на ракетные удары вглубь российской территории

Дональд Трамп в ходе встречи с Владимиром Зеленским выразил готовность рассмотреть отмену запрета на использование украинской армией американского оружия для ударов по территории России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американский лидер продемонстрировал неожиданную гибкость в одном из ключевых вопросов поддержки Киева. По данным The Wall Street Journal, во время беседы на полях Генассамблеи ООН Трамп дал понять, что открыт к снятию существующих ограничений в области ударов ВСУ по территории РФ. Эти правила долгое время не позволяли ВСУ применять высокоточные ракеты HIMARS и другие системы западного производства для атак на объекты в глубине России.

При этом, как подчеркивают источники издания, президент США не дал конкретных гарантий и не пошел на немедленное изменение политики. Его заявления носят характер предварительной договоренности, оставляя пространство для маневра.

Ранее сообщалось о том, что США отказались поставлять Киеву ракеты Tomahawk от имени НАТО.