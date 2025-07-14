За счет ЕС: США направят Украине дополнительные вооружения

В рамках продолжающейся международной поддержки Украины, президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить дополнительные вооружения, включая ракеты для систем Patriot. Важно отметить, что финансирование данного проекта будет осуществляться Европейским Союзом, один из членов которого ранее отказал Киеву в просьбе о поставках новых ракет.

Ранее сообщалось, что пошлины США на бразильский кофе не сильно повлияют на российский рынок.