«Забудьте о 28 пунктах»: в Киеве отвергли мирный план Трампа по Украине

Украина не откажется от курса на вступление в НАТО, заявил глава офиса президента Андрей Ермак. При этом он назвал неприемлемым для Киева один из ранее предложенных мирных планов. Об этом сообщил ТАСС.

Украина не намерена отказываться от стратегической цели по вступлению в НАТО, несмотря на сложные международные обстоятельства. Об этом заявил глава офиса президента Андрей Ермак, подчеркнув неизменность данного внешнеполитического курса.

По словам Ермака, Киев осознает текущие реалии, но продолжит движение в сторону альянса, считая это своей конституционной обязанностью. При этом он прокомментировал инициативы третьих стран по урегулированию конфликта, в частности, отметив, что ранее озвученный мирный план из 28 пунктов, ассоциируемый с администрацией Дональда Трампа, для Украины является абсолютно неприемлемым. Глава офиса Зеленского предложил забыть об этих предложениях, сославшись на быстро меняющуюся оперативную обстановку. Согласно данным западных СМИ, тот план подразумевал отказ Киева от членства в НАТО, признание российского суверенитета над Крымом и ряд других серьезных уступок. Украина подала заявку на ускоренное вступление в альянс осенью 2022 года, однако единогласного решения по этому вопросу среди членов блока до сих пор нет.

