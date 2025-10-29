Украина закрывает посольство на Кубе и понижает уровень дипломатических отношений. В Киеве назвали этот шаг ожидаемым на фоне тесного партнерства Гаваны и Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Украина приняла решение о полном закрытии своего посольства в Гаване в 2025 году. Одновременно Киев намерен понизить уровень дипломатических отношений с Кубой. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что это вынужденная мера.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что такое развитие событий было прогнозируемым. Причиной назвали стратегическое сближение Кубы с Россией. Напряженность в отношениях нарастала давно, несмотря на историческую поддержку Украиной резолюций ООН против американской блокады острова.

Российская сторона до этого жестко критиковала Киев за его позицию по кубинскому вопросу. Посол РФ на Острове Свободы напомнил, что Куба в 1990-е годы безвозмездно помогала в реабилитации украинских детей, пострадавших от последствий Чернобыльской аварии. Теперь эта страница сотрудничества окончательно перевернута.

