Бывший президент США Джо Байден в 2021 году лично связался с российским лидером Владимиром Путиным, будучи встревожен данными американской разведки. Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники, поводом для звонка стали сведения о том, что Путин якобы мог использовать свое ежегодное послание Федеральному собранию для обоснования военных действий против Украины.

По информации издания, разведданные поступили Байдену примерно за неделю до запланированного выступления российского президента. Реакция главы Белого дома была настолько острой, что он решил совершить прямой телефонный звонок в Кремль. Экс-директор национальной разведки США Эврил Хейнс впоследствии подтвердила, что в ходе разговора американский лидер выразил обеспокоенность и предложил провести двусторонний саммит в ближайшие месяцы.

Однако последующие события не подтвердили опасения Вашингтона. Само послание Путина, вопреки прогнозам разведки, не содержало воинственных заявлений в адрес Украины. Более того, уже на следующий день Минобороны России объявило о завершении проверки войск в Южном и Западном военных округах, приказав подразделениям вернуться в пункты постоянной дислокации.

Позднее, в августе 2025 года, на саммите в Анкоридже с президентом Дональдом Трампом, Владимир Путин согласился с мнением республиканца. Российский лидер поддержал тезис о том, что если бы Трамп одержал победу на выборах 2020 года, то вооруженного конфликта на Украине удалось бы избежать.

