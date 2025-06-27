Захарова объяснила, почему вызванный в МИД РФ посол Германии быстро покинул здание

Посол Германии в России Александр Ламбсдорф поспешно покинул здание Министерства иностранных дел (МИД) России из-за незнания русского языка, написала в телеграм-канале официальный представитель внешнедипломатического ведомства Мария Захарова.

По ее словам, немецкому дипломату понадобился переводчик, потому что канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу не доложили о вызове посла.

Ранее в МИД РФ сообщили, что собираются объявить немецкому послу Ламбсдорфу об ответных мерах в связи с ущемлением прав российских журналистов в Германии.

«Сутки назад было заявлено, что причина вызова — третирование в ФРГ российских журналистов и ответные меры российской стороны. Но, учитывая, что, как выяснилось, посол ФРГ русским не владеет и пошел за переводчиком, то и своему канцлеру немецкие дипломаты вчерашнюю информацию, видимо, не перевели», — отметила Захарова.

По данным РИА Новости, посол ФРГ Ламбсдорф позже вернулся в здание МИД на Смоленской площади. В ближайшее время ему официально объявят о мерах ответного характера в связи с преследованием журналистов из РФ немецкими властями.

Ситуация с вызовом немецкого дипломата связана с инцидентом вокруг главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова. Власти ФРГ отказались продлевать ему вид на жительство (ВНЖ) и потребовали покинуть страну до 19 августа, угрожая в случае несоблюдения — депортацией.

Берлинские власти считают, что продление ВНЖ сотруднику СМИ, которое поддерживает позицию Москвы в конфликте на Украине, могло бы навредить политическим интересам Германии. В качестве одного из аргументов ФРГ приводит факт того, что с 25 февраля 2023 года «Россия сегодня» находится под санкциями Европейского союза (ЕС).

Феоктистову, который прилетел из Москвы в Германию для того, чтобы забрать семью, также не разрешили въехать на территорию РФ. Кроме того, полицейские пришли в его берлинскую квартиру и изъяли паспорт у его жены.

Ранее газета The Financial Times (FT) сообщила, что в Германии начинается партийный мятеж среди социал-демократов из-за отношений с Россией.