Захарова ответила на обвинения из США о вмешательстве в американские выборы

В США начался основной день голосования на президентских выборах. 5 ноября в большей части штатов участки начали работу в 7 часов утра (15 часов по московскому времени), и уже зазвучали обвинения в том, что в выборный процесс вмешивается Россия. На это отреагировала и официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, в РФ отвергают утверждения о вмешательстве Москвы в выборный процесс в США, а также и в распространении некой лжи, пишет ТАСС. Весь мир сейчас, уточняет Захарова, замер не в ожидании результата, а в ужасе от электоральных процессов, которые сейчас проходят в стране.

Отдельно представитель МИД ответила, что если два американских кандидата в президенты умудрились обвинить друг друга во лжи, то что там делать другим странам? Напомним, что голосование в США началось в непростых штатах Пенсильвания, Джорджия и Мичиган.