Захарова предложила Дании подумать о защите Гренландии, а не об Украине

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова посоветовала датским властям подумать о Гренландии, а не об Украине. Сообщение политика было опубликовано в ее официальном телеграм-канале.

Мария Захарова отметила, что властям Дании следовало бы думать о том, «кто будет охранять Гренландию»: официальный представитель МИД предположила, что делать это будут украинцы, которые сбежали из своей страны. Такое заявление было опубликовано на фоне новости о том, что Дания собирается отправлять военный контингент на Украину.

Напомним, что совсем недавно глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил о том, что страна готова принять новые вызовы – в частности, отправить на Украину свой военный контингент.