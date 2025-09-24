Появилось видео подрыва украинского морского дрона

Опубликовано видео подрыва украинского морского дрона Magura V5, атаковавшего порт Новороссийска. Этот беспилотник способен поражать цели на расстоянии до 800 км. Об этом сообщает Lenta.ru.

На записи запечатлен момент уничтожения украинского морского дрона Magura V5 при попытке атаки на порт Новороссийск. Каждый такой аппарат стоит около $273 тыс. Беспилотник создан специально для поражения кораблей и критически важных объектов на побережье.

Ключевой особенностью Magura V5 является радиус действия до 800 километров, что позволяет ему совершать глубокие рейды в тыл противника. Аппарат движется на высокой скорости у поверхности воды, что затрудняет его обнаружение системами ПВО.

