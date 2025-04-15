Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала евронацизмом ситуацию с запретом ЕС для стран приезжать на парад Победы в Москву. Об этом политик написала в своем телеграм-канале во вторник.

Напомним, ранее стало известно о том, что глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас заявила о неких последствиях для тех, кто собирается поехать в Москву на парад Победы, призвав больше ездить на Украину, чтобы «продемонстрировать европейскую поддержку».

По словам Захаровой, на наших глазах возрождается евронацизм, который заключается в том, что в ЕС пытаются отказать Сербии в присоединении к сообществу в случае приезда лидера Сербии Александара Вучича на парад Победы в российскую столицу. Официальный представитель российского МИД напомнила, что именно так фашисты заставляли отказаться от своей родины, этноса и веры.

Напомним, ранее стало известно о том, что вице-премьеру Сербии захотели запретить въезд в страны ЕС.