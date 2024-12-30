Напомним, накануне появилась информация, что самолет специального летного отряда «Россия» якобы на днях летал на два дня в США. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные мониторинговым сервисом Flightradar24. Сначала борт вылетел из Москвы в Петербург. Затем полетел в Нью-Йорк, а после в Вашингтон

Инсайдеры в Сети предположили, что там прошли некие тайные переговоры между Россией и США, результаты которых совсем скоро могут появиться в информационном пространстве.

В интервью РИА Новости официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала информацию о перелете специального самолёта из России в Соединённые Штаты Америки. Она отметила, что это была обычная ротация сотрудников дипломатической службы.

«Это плановая ротация дипломатического корпуса», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что скандальный украинский журналист и ярый противник России Дмитрий Гордон (лицо, включенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента) заявил, что понедельник, 30 декабря, станет якобы последним днем военных действий. Гордон отметил, что в этот день «должно состояться нечто большое». Украинец признался, что не хочет говорить подробности вслух, чтобы не сглазить.