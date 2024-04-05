Захарова: РФ после теракта не будет церемониться со спонсорами Киева

РФ не станет церемониться с теми, кто финансирует тот беспредел, за которым стоит киевский режим. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своих социальных сетях .

Таким образом дипломат отреагировала на заявление французского лидера Эммануэля Макрона о якобы угрожающих словах главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. По словам президента Франции, российский министр делал некие угрожающие заявления во время переговоров по телефону с министром французских ВС Себастьеном Лекорню.

Захарова подчеркнула, что Россия не будет церемониться с теми, «кто спонсирует киевскорежимный беспредел».

Ранее французский президент испугался комментариев РФ после разговора министров обороны.