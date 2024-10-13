Захарова высказалась о видео МИД Испании, опубликованном ко Дню испанской нации

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова высказалась о кадрах, распространенных МИД Испании, которые посвящены Дню испанской нации.

Ранее в соцсетях дипломатического ведомства Испании появилось видео, которое начинается с кадров, снятых возле ограждения московского Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького с небоскребами «Москва-Сити» на заднем плане. Пользователи начали писать об этом в комментариях.

«Наконец все узнали, что означает выражение "испанский стыд"», — написала Захарова в мессенджере.

12 октября в Испании отмечают День испанской нации. В этот день в 1492 году испанский мореплаватель обнаружил земли Америки. Традиционно празднование этого дня в Испании включает военный парад.

Обычно выражение «испанский стыд» описывает чувство неловкости или стыда за действия другого человека, даже если он сам не является участником ситуации. Этот термин часто используется в контексте наблюдения за поведением других, когда их действия вызывают у зрителя сильное желание скрыться или избежать неловкости.

Ранее в российском МИД заявили, что БРИКС никогда не станет военным союзом.