Захарова заявила, что наращивание военной помощи Украине затягивает конфликт

Она высказалась о создании так называемой «артиллерийской коалиции». По словам Захаровой, это приведет к затягиванию конфликта на Украине. Таким мнением она поделилась на брифинге в пятницу, 26 января. Слова официального представителя МИД РФ приводят РИА Новости.

Ранее стало известно, что около 50 стран Рамштайна создали коалицию, целью которой является упрощение финансирования поставок артиллерии Украины. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню подписал данное соглашение с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

«Судя по всему в Париже упорно не хотят понять, что наращивание военной помощи режиму (Владимира) Зеленского ведет не только к затягиванию украинского кризиса, но и к гибели французских граждан», — сообщила Захарова.

В апреле 2022 года МИД РФ направлял ноту протеста странам, которые бесконтрольно поставляют на Украину свое оружие и боеприпасы, в том числе натовского образца, однако никакой реакции на это последовало.

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале спецоперации на Украине, призвал не вмешиваться в конфликт третьи страны, иначе Москва подготовит соответствующий ответ.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Германии Борис Писториус назвал ситуацию на Украине тупиковой.