Захарова заявила, что слова Макрона о защите Франции ядерным оружием являются фантазиями

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о защите своей страны ядерным оружием. Своим мнением она поделилась на брифинге для СМИ. Ее слова приводят РИА Новости.

Накануне Макрон заявил, что Франция несет ответственность за защиту Европейского союза (ЕС). Он отметил, что этот вопрос, в частности, затрагивает французский потенциал сдерживания, имея в виду использование ядерного оружия.

Франция входит в так называемый «ядерный клуб», в котором состоят 5 стран, имеющих право по условиям ДНЯО обладать ядерным оружием.

«Если под потенциальным агрессором понимается наша страна, надо им так и сформулировать. Тогда речь идет в очередной раз о беспочвенных фантазиях на тему мифической российской угрозы для Евросоюза и НАТО», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД отметила, что подобная риторика усиливает столкновение интересов с Европой.

Ранее Макрон также делал заявление с призывом не допустить победы России на Украине. Он отметил, что победа РФ негативно скажется на странах Прибалтики.