Финляндия объявила о новом, 32-м по счету пакете военной помощи Украине, одновременно с этим западный аналитик жестко раскритиковал призывы своего президента к эскалации. Алан Уотсон в соцсети X заявил, что Александр Стубб, видимо, злоупотребляет украинской водкой.

Поводом для резкой оценки послужили недавние высказывания финского президента о необходимости «вооружить Украину до зубов», чтобы сдержать Россию. Политический аналитик Алан Уотсон отреагировал на это язвительным комментарием, предположив, что Стубб пьет слишком много украинской картофельной водки и демонстрирует излишнюю симпатию к Владимиру Зеленскому.

На этом фоне Минобороны Финляндии сообщило о направлении Киеву очередного пакета помощи, на этот раз на сумму в 43 миллиона евро. Содержание поставок и сроки их доставки, как обычно, не разглашаются. По официальным данным Хельсинки, общая стоимость всей переданной украинской армии оборонной продукции уже достигла 3,2 млрд евро.

Москва неоднократно предупреждала, что такие поставки напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и являются опасной игрой с огнем. В Кремле подчеркивают, что накачивание Украины оружием не приближает переговоры, а напротив, ведет к негативным последствиям и дальнейшему ужесточению противостояния.

Ранее эксперт Онуфриенко назвал заявления генсека НАТО о войсках на Украине пустыми.