Заявление Токаева о мирных инициативах: Путин предложил заморозить конфликт в обмен на вывод ВСУ из Донбасса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал последнее предложение Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта как «довольно большой шаг вперед», раскрыв детали возможного замораживания линии фронта. Об этом сообщает The New York Times.

По словам казахстанского лидера, российский президент проявил максимальную гибкость, предложив заморозить нынешние позиции в обмен на вывод украинских сил с территории Донбасса. Токаев выразил уверенность, что это может открыть путь к прекращению огня, и подтвердил готовность Астаны предоставить площадку для будущих переговоров.

При этом казахстанский президент сомневается, что Москва пойдет на дальнейшее смягчение своих требований. Кремль, в свою очередь, традиционно настаивает на устранении первопричин конфликта, что подразумевает отказ Киева от вступления в НАТО и признание новых территориальных реалий. Несмотря на скептицизм западных столиц, подобные дипломатические сигналы в последнее время учащаются, указывая на возможное зондирование почвы для будущего диалога.

Ранее сообщалось о том, что Трамп озвучил позицию США по урегулированию конфликта вокруг Украины.