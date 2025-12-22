«Закрытые детали и дополнения»: Зеленский сообщил о секретных разделах в гарантиях США для Украины

Владимир Зеленский заявил, что договор о гарантиях безопасности между Украиной и Соединенными Штатами содержит секретные разделы. По словам украинского президента, эти детали не будут преданы огласке. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Зеленский подтвердил, что Украина, европейские страны и Соединенные Штаты согласовали рамочный договор о гарантиях безопасности. Отдельный двусторонний документ сейчас рассматривается конгрессом США. Как отметил украинский лидер, в нем присутствуют положения, которые не будут обнародованы.

Эта информация прозвучала в ходе пресс-конференции, приуроченной к профессиональному празднику дипломатических работников Украины. Обсуждение гарантий безопасности для Киева активизировалось на фоне заявления канцлера Германии о достижении договоренностей между ЕС и США. Предполагается, что новые обязательства будут схожи с принципом коллективной обороны по пятой статье Североатлантического альянса.

Ранее западное издание рассказало, что Зеленский готовит побег с деньгами ЕС.