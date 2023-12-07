Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после стрельбы в школе Брянска

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в брянской гимназии №5. В соцсетях ведомства сообщается, что дело заведено по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Трагический инцидент в школе Брянска произошел утром 7 декабря. По информации, опубликованной СМИ, в учебное учреждение охотничье ружье «Бекас-3» пронесла 14-летняя ученица 8 класса. По данным Baza, девочка поместила оружие в тубусе и свободно прошла в школу. На входе не были установлены рамки металлоискателя.

Школьница поднялась в класс, где начался урок биологии. Она сразу же открыла стрельбу. По информации СМИ, всего она сделала пять выстрелов. СК РФ сообщил, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления.

Известно о двух погибших в результате стрельбы. Была убита одноклассница стрелявшей. Сама она покончила жизнь самоубийством. СМИ пишут, что в качестве приоритетной версии инцидента рассматривается конфликт с одноклассниками.