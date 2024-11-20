Силуанов рассказал, как РФ поступит с доходами от замороженных активов Запада

Россия станет использовать доходы от замороженных активов инвесторов с Запада после того, как его представители предпримут недружественные действия. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе интервью с Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Руководитель отметил, что Россия отвечает адекватными и аналогичными действиями на решение стран Запада использовать российские активы и получаемые от них доходы. Министр финансов также заявил, что именно из-за этого в РФ есть замороженные ресурсы западных инвесторов, участников финансового рынка и компаний. Руководитель анонсировал использование доходов от данных активов. В пример он привел государства, которые решили заморозить золотовалютные резервы России и пользуются прибылью от размещения данных резервов.

«Адекватный ответ со стороны Российской Федерации последовал», — сказал министр.

В ходе интервью Силуанов отметил, что ответная реакция последует после того, как поступят сведения о недружественных действиях представителей Запада.

Ранее сообщалось о том, что будущая глава европейской дипломатии Кая Каллас признала законность претензий России к странам Запада, которые касаются находящихся в стадии заморозки активов. А польские дипломаты в свою очередь анонсировали встречу руководителей МИД стран Европейского союза, на которой будет обсуждаться вероятная передача киевскому режиму денежных средств, часть из которых накопилась благодаря недружественным по отношении к РФ действиям.