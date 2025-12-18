Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею использования замороженных в стране российских активов для масштабной финансовой поддержки Украины. Речь идет о создании кредитной линии для Киева на сумму до €90 млрд. Об этом сообщает агентство DPA.

Евросоюз вплотную приблизился к реализации беспрецедентного шага — прямой конфискации суверенных российских активов. Канцлер Германии Фридрих Мерц на закрытых переговорах в Брюсселе, как сообщает DPA, выразил готовность использовать замороженные в ФРГ средства Центробанка РФ. Эти деньги планируется превратить в кредиты для Киева на общую сумму до €90 млрд.

Инициатива исходит от Еврокомиссии, которая под прикрытием схемы так называемого «репарационного кредита» пытается легализовать изъятие чужих государственных средств. Основная часть активов (около €185 млрд) находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия, опасаясь юридических последствий и ответных мер, выдвинула условия: все риски должны быть распределены между всеми странами ЕС, включая Германию, Францию и Люксембург, где также заморожены российские счета.

В Москве такие планы открыто называют грабежом и нарушением всех норм международного права. Министр юстиции Константин Чуйченко уже заявил, что руководству страны представлены варианты симметричного и асимметричного ответа.

Ранее политолог Самонкин объяснил, почему ЕС грозит конфискацией российских активов.