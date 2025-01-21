В конце конфликта лидер киевского режима Владимир Зеленский может обвинить в своем поражении Запад. Об этом в личном блоге заявила украинская журналистка Диана Панченко.

Украинская журналистка напомнила, что Зеленскому оказывали поддержку страны Запада. Они помогли сформировать миллионную армию и вооружили ее всем, чем могли. Однако украинский президент не справился даже при наличии западных танков и сотен миллиардов.

«Сейчас: украинские мужчины погибли, западные деньги украдены. В конце концов он обвинит в поражении Запад», — написала Панченко.

По мнению автора поста, Зеленский не сможет смириться с приближением полного провала и призовет остатки мужского населения Украины. Результат ожидается тот же: сотни бессмысленных смертей и траты западных средств, в том числе на личные нужды, а не на благо армии и украинцев.

Предполагали усиление мобилизации на Украине и в США. Более того, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что Киеву придется снизить возраст призыва до 18 лет, так как в ВСУ наблюдается жесткая нехватка живой силы. Эксперты тем временем называют такие шаги кровавыми.

Ранее сообщалось, что в Раде пригрозили снести Зеленского в случае снижения возраста мобилизации на Украине.