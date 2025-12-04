«Защитить Владимира»: лидеры ЕС заподозрили США в двойной игре на переговорах по Украине

Европейские лидеры в приватном разговоре выразили серьезные опасения, что США могут обмануть Украину на переговорах. Об этом свидетельствует стенограмма телефонного разговора, попавшая в распоряжение издания Der Spiegel.

Президент Франции Эммануэль Макрон прямо заявил коллегам, что Вашингтон способен ввести Киев в заблуждение относительно будущих территорий и гарантий безопасности. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал эту тревогу, раскритиковав американских переговорщиков за неискренность и «игры». По данным издания, речь шла о Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере, которые должны были встретиться с украинской делегацией.

Финский президент Александр Стубб призвал не бросать Украину и Владимира Зеленского один на один с американцами, а генсек НАТО Марк Рютте согласился с необходимостью «защитить» украинского лидера. Европейские союзники, судя по всему, готовятся к сложному дипломатическому противостоянию, где интересы Киева могут стать разменной монетой в более глобальной игре Вашингтона.

