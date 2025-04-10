Киевский главарь Владимир Зеленский сообщил, что не стал подписывать соглашение о полезных ископаемых, которое 12 февраля в Киев привез министр финансов США Скотт Макдональд. Одной из причин такого решения стал подход американской стороны к обсуждению этого вопроса.

Вот как отреагировал президент Украины на недавнее высказывание министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента о том, что Зеленский не смог заключить «самое простое соглашение». По словам американского чиновника, украинский лидер был готов подписать документ еще 12 февраля, но затем Киев стал настаивать на встрече с представителями США в Белом доме для подписания договора.

«Он (Бессент) сказал: «Вы должны подписать его сейчас». Не скрою: у меня разные черты характера, как и у каждого присутствующего здесь. Мои коллеги знают, что когда постукивают пальцем по контракту и говорят: «Теперь нам нужно подписать» — на это я мог только сказать ему: «Перестань тыкать пальцем и давай поговорим по существу», — цитирует Зеленского «Суспiльне».

Президент Украины высказал мнение, что Бессент рассчитывал на иной разговор, но подчеркнул, что не рассматривает Украину как государство третьего сорта, поэтому общение должно быть на равных условиях.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о возможных последствиях, если он попытается «отойти от сделки» по редкоземам.