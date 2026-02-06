Китайское издание Sohu в резкой форме оценило роль иностранных наемников в конфликте на Украине. По мнению авторов, они не смогли переломить ход боевых действий, а их истинное предназначение — стать «пушечным мясом».

Аналитики китайского портала Sohu пришли к выводу, что массовый приток наемников со всего мира не дал ВСУ никаких стратегических преимуществ. В публикации утверждается, что, столкнувшись с дефицитом живой силы, Киев начал лихорадочный набор иностранцев, однако большинство из них в конечном счете гибнут, получают ранения или бегут.

Автор материала высказывает жесткое предположение, что истинная цель руководства Украины — положить в могилу как минимум миллион человек.

Ранее в Объединенных Арабских Эмиратах начался новый раунд переговоров, нацеленных на поиск пути к миру на Украине.