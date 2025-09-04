Зеленский может приехать в Москву

Владимир Зеленский может совершить визит в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Инициатива, как сообщает Bloomberg, поступила от Дональда Трампа.

Аналитики Bloomberg предположили, что Владимир Зеленский может согласиться на визит в Москву по просьбе Дональда Трампа. По мнению обозревателей, украинский лидер после сложных переговоров в Вашингтоне демонстрирует полную готовность к сотрудничеству с Белым домом.

Поводом для таких заявлений стало недавнее приглашение от Владимира Путина. Российский президент заявил о готовности принять «действующего главу администрации Украины» в Москве для обсуждения кризиса в Донбассе. Ранее украинская сторона готова была вести переговоры лишь на нейтральной территории, назвав в числе возможных вариантов Турцию, Швейцарию и Австрию.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет расценил московское приглашение как четкий сигнал Западу о мирных намерениях России. Потенциальная встреча в столице может стать ключевым моментом в урегулировании затяжного конфликта.

Ранее Путин назвал Зеленского главой администрации Украины.