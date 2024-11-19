Зеленский назвал год наступления «решающих моментов» для Украины

Владимир Зеленский рассказал, когда начнутся некие «решающие моменты» для Украины. Сообщение с заявлением главы Украины было опубликовано в социальных сетях.

По словам президента Зеленского, решающие моменты уже должны будут произойти в следующем году. Лидер Украины уверен, что Киев не должен ничего упустить, а также позволить другим странам усомниться в устойчивости Украины.

Пока же, по словам Владимира Зеленского, решается вопрос – сможет ли Украина «дожать» Россию, или произойдет обратное.

Напомним, ранее Зеленский выступил с заявлением - он предложил принудить Россию к миру силой.