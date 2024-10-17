В Госдуме исключили создание Украиной настоящего ядерного оружия

Украина не сможет создать ядерное оружие ввиду отсутствия каких-либо компетенций, оборудования или материалов. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 17 октября, ссылаясь на слова главы комитета ГД РФ по обороне Андрея Картаполова.

По словам Картаполова, у украинцев «ничего нет», и то, что Киев якобы может создать ядерное оружие из отходов является не более чем сказкам для необразованных людей. Максимум, что мог бы создать Киев, уверен депутат, это радиоактивную «грязную бомбу», но Россия учитывает это и следит за ситуацией.

Напомним, что о создании «ядерного оружия» Украиной ранее уже сообщали немецкие СМИ. По имеющимся у них данным, этот процесс может занять всего несколько недель.