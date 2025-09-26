Лидер Украины Владимир Зеленский раскритиковал лидеров стран НАТО, обвинив большинство из них в трусости и нерешительности перед лицом российских воздушных маневров. Об этом сообщает Lenta.ru.

В интервью изданию Axios украинский лидер выразил разочарование слабой реакцией альянса на недавние сообщения о якобы нарушении воздушного пространства Эстонии российскими истребителями. По его мнению, альянс обладает всеми правовыми и военными основаниями для того, чтобы сбивать самолеты, совершающие подобные маневры. Однако политическая воля для таких действий, как считает Зеленский, отсутствует у большинства руководителей стран-членов блока.

Он отметил, что знает некоторых бесстрашных лидеров, но они составляют меньшинство. Основная же часть, по словам президента, опасается ответной реакции Москвы, что парализует способность НАТО к решительным мерам. Это заявление прозвучало на фоне дискуссий о возможности предоставления Украине права использовать западное оружие для ударов по территории России. Жесткая риторика Зеленского подчеркивает растущее напряжение в отношениях между Киевом и его западными партнерами, которые, как считают в украинской столице, проявляют излишнюю осторожность.

Ранее Сийярто заявил, что Зеленский сошел с ума.