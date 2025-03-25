Зеленский обвинил Уиткоффа в слишком долгом общении с Путиным

Ранее Уиткоффа раскритиковали на Украине за то, что тот допустил сохранение Россией тех территорий, которые она сейчас контролирует. В Верховной раде даже потребовали отстранить спецпосланника президента США от переговоров. Свою точку зрения на Уиткоффа также высказал Зеленский.

«Я считаю, что Уиткофф провел очень много времени в диалоге с Путиным», — указал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский стал угрожать России тем, что в случае мирных договоренностей начнет требовать от США продолжения военной помощи. Он, по его словам, также будет настаивать на введении новых, более жестких санкций в отношении РФ.