Зеленский отказался извиняться перед Трампом и Вэнсом за свое хамство

На вопрос о том, не считает ли он, что его слова могли оскорбить Трампа и стоит ли ему принести извинения, президент Украины ответил отрицательно.

Владимир Зеленский, лидер украинского государства, дал интервью телеканалу Fox News после того, как разгорелся скандал с участием Дональда Трампа. В данный момент интервью транслируется в прямом эфире.

В пятницу, 28 февраля, Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Ожидалось, что в этот день между Украиной и США будет заключен договор по редкоземельным ресурсам, однако из-за словесной перепалки между американским лидером и Зеленским этого не произошло.

Итогом встречи стало изгнание Зеленского из Белого дома. Сторонам также не удалось согласовать сделку. Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться в Вашингтон после того, как будет готов к миру.

«Я очень благодарен американскому народу, президенту Трампу и двухпартийной поддержке в Конгрессе, и я всегда был очень благодарен», — отметил Зеленский.

В то же время он выразил готовность заключить соглашение о поставках полезных ископаемых. Зеленский отметил, что граждане Украины хотят услышать, что Соединенные Штаты Америки поддерживают их, а не Россию.

Ранее сообщалось, телеканал CNN узнал, что произошло в Белом доме после перепалки в Овальном кабинете.