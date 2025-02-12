Зеленский отказался прекращать огонь без гарантий безопасности Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае прошлого года, в беседе с журналистами британского издания Economist выразил мнение, что без гарантий безопасности со стороны союзников прекращение огня невозможно.

Таким образом он прокомментировал стремление президента США Дональда Трампа как можно скорее положить конец украинскому конфликту.

Напомним, что 12 февраля состоялся звонок Трампа и Путина. Президенты обсудили украинский кризис, Ближний Восток и решение конфликтов, а также взаимовыгодное дружеское сотрудничество. Подробнее об этом рассказывали в Кремле.

«Не будет никакого прекращения огня просто ради прекращения огня. Прекращение огня может быть частью окончания горячей фазы войны. И тогда нужно понимать, какие гарантии безопасности. Без гарантий безопасности <…> нет, это невозможно», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский прокомментировал разговор с лидером Белого дома Дональдом Трампом и подтвердил, что они обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, по словам Зеленского, он и Трамп затронули тему недавней беседы с главой американского Минфина и вопросы по безопасности и экономическому, а также ресурсному взаимодействию. Собеседники договорились быть на связи и по возможности провести в дальнейшем встречу.