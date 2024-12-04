Зеленский отправил в отставку представителя президента Украины в Крыму Ташеву

Украинский президент отправил в отставку своего постпреда в Крыму Тамилу Ташеву, сообщает издание РБК-Украина в своем канале в телеграм.

По данным журналистов, был опубликован соответствующий указ, подписанный руководителем страны Владимиром Зеленским. В нем говорится об увольнении Ташевой согласно поданному заявлению.

Кстати, Тамила Ташева известна и своими провокационными высказываниями, в частности, о выдворении русских с территории полуострова при условии возвращения его на территорию Украины. Также ранее Зеленский смягчил тон при разговоре об уступке территорий.