Нынешний лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил о возможности отмены военного положения и проведения выборов после завершения активной фазы конфликта.

В интервью изданию Economist Владимир Зеленский впервые обозначил условия для возможного проведения выборов в стране. По его словам, отмена военного положения может последовать за окончанием горячей фазы конфликта, что автоматически потребует от украинского парламента организации избирательного процесса.

Заявление украинского лидера прозвучало на фоне позиции США, озвученной спецпосланником по Украине Китом Келлогом. Американская сторона считает необходимым проведение выборов к концу 2025 года, особенно в случае достижения перемирия в ближайшие месяцы.

Ситуация с легитимностью власти на Украине обострилась после 20 мая 2024 года, когда истек срок президентских полномочий Зеленского. Выборы были отменены из-за действующего военного положения и всеобщей мобилизации. Ранее украинский президент называл проведение выборов несвоевременным, ссылаясь на проблемы безопасности и сложности с организацией голосования для военнослужащих и граждан за рубежом.

Также Владимир Путин отмечал, что по предварительной оценке единственной легитимной властью на Украине сейчас является парламент и спикер Верховной рады, поскольку конституция страны не предусматривает автоматического продления полномочий президента при военном положении.

Ранее стало известно о том, что Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию.