Зеленский отверг предложение США об «обмене территориями» ради гарантий безопасности

Владимир Зеленский выразил официальное несогласие с условиями предоставления Киеву гарантий безопасности, которые были предложены администрацией США. По словам украинского лидера, Вашингтон настаивает на предварительном решении территориальных споров, в то время как Украина требует первоочередного обеспечения своей защиты.

Как сообщил Зеленский в своем обращении в соцсетях, западные партнеры фактически связывают начало действия оборонных обязательств с проведением некоего обмена территориями или иными территориальными уступками. Зеленский подчеркнул, что такая последовательность действий является неприемлемой. По мнению главы киевского режима, именно надежные и юридически обязывающие гарантии безопасности должны стать фундаментом для любых дальнейших политических шагов, а не их итоговым результатом. Он также отметил существенные разногласия в сроках: Украина запрашивает соглашение на 20—30 лет, тогда как текущее предложение США ограничено 15 годами.

Заявление прозвучало на фоне подготовки к важным трехсторонним переговорам в Женеве, которые должны начаться 17 февраля 2026 года. Зеленский акцентировал внимание на том, что Киев готов к дипломатическому урегулированию, но не на условиях США или России.

