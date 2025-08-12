Зеленский предложил разрешить выезд за границу украинцам до 22 лет

Владимир Зеленский заявил о возможном смягчении правил выезда за границу для украинцев до 22 лет. Решение пока не окончательное — правительство и военные должны проработать инициативу. Об этом сообщили украинские СМИ.

Украинские власти рассматривают возможность разрешить выезд за границу молодым людям до 22 лет. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, поручив правительству и военным изучить вопрос.

Сейчас граждане Украины с 18 лет не могут свободно покидать страну из-за военного положения. Если инициатива получит одобрение, правила изменят впервые с начала специальной военной операции. Однако Зеленский допустил, что кабмин может отказать.

Решение о послаблениях может повлиять на тысячи молодых украинцев, вынужденных оставаться в стране. Окончательный вердикт станет известен после обсуждения в правительстве.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский не примет участия в переговорах Путина и Трампа на Аляске.