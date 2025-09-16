Зеленский предупредил депутатов о тяжелых решениях в случае провала на фронте

Владимир Зеленский заявил депутатам от партии «Слуга народа», что Украина может рассчитывать на приемлемые условия соглашения только при стабильном фронте, в противном случае власти ждут «трудные решения». Об этом сообщает украинское СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с парламентариями фракции «Слуга народа», в ходе которой обсудил текущую ситуацию на фронте и возможные сценарии развития событий. По данным источников, он прямо заявил, что способность Киева вести переговоры с позиции силы напрямую зависит от военных успехов.

Зеленский подчеркнул, что пока украинская армия удерживает линию обороны, страна может надеяться на нормальные условия будущего соглашения. Однако в случае ухудшения положения на поле боя руководству государства и парламенту придется принимать крайне трудные и непопулярные решения. Окончательное слово в таком случае останется за Верховной радой и правительством.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский выдвинул условие для заключения мира в адрес Трампа.