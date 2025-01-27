Зеленский прибыл в Польшу на мероприятия к 80-й годовщине освобождения Освенцима

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу. сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

Согласно официальной информации, в Зеленский собирается принять в Польше участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Помимо этого, Зеленский примет участие и в нескольких двухсторонних встречах с европолитиками.

По некоторым данным, среди этих лиц могут быть французский президент Эммануэль Макрон и глава Евросовета Антониу Кошта.

Напомним, ранее сообщалось о том, как Германию возмутил отказ Польши пригласить российских дипломатов на памятные мероприятия.