Зеленский против всех: украинский лидер одним заявлением расколол позиции США, России и собственной команды

Владимир Зеленский в интервью Bloomberg констатировал отсутствие прогресса в переговорах по статусу Донбасса, признав, что у США, России и Украины на этот счет три совершенно разных видения.

Украинский лидер сделал откровенное заявление о тупиковой ситуации на дипломатическом фронте. В беседе с Bloomberg Владимир Зеленский признал, что переговоры по ключевому вопросу — будущему статусу Донецкой и Луганской областей — не продвинулись к какому-либо соглашению.

По его словам, на сегодняшний день существуют три принципиально разных подхода к разрешению кризиса: американский, российский и собственно украинский. Общего видения между сторонами нет. Это признание указывает на глубокие разногласия даже между Киевом и его ключевым союзником — Вашингтоном, что осложняет любые потенциальные мирные инициативы.

При этом Зеленский вновь подчеркнул требование Украины о получении надежных международных гарантий безопасности как обязательном условии для любого урегулирования. Такая позиция делает перспективу скорого компромисса практически недостижимой, закрепляя статус-кво затяжного конфликта.

Ранее Трамп заявил о том, что разочаровался в Зеленском.