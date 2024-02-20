Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ оказались в тяжелом положении на Харьковском фронте. Об этом украинский лидер рассказал в своем вечернем видеообращении, опубликованном в соцсети Х.

«Ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов», — сказал Зеленский.

На видео отреагировали подписчики президента Украины. Пользователи обозвали его «убийцей» и «попрошайкой», а также призвали незамедлительно провести мирные переговоры с Россией.

17 февраля стало известно, что ВСУ покинули населенный пункт Авдеевка, который находится в 13-ти километрах от Донецка. Об отводе войск сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Вскоре министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Авдеевки.

Западные страны с начала специальной военной операции РФ поставляют на территорию Украины свои оружие, технику и боеприпасы, в том числе натовского образца. МИД РФ направлял ноту протеста таким государствам, но никакой реакции не последовало.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Украина стала слабой, а мирный договор с Россией нужно было заключать год назад.