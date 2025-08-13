Зеленский сообщил о наступлении российских войск по всему фронту

Владимир Зеленский заявил, что российские войска активизировали наступление по всему фронту накануне переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Украинский лидер призвал Запад ужесточить санкции против Москвы. Об этом сообщает УНИАН.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил об усилении наступательных действий российской армии на всех направлениях. По его словам, это происходит в преддверии встречи лидеров России и США, что может указывать на попытку Москвы укрепить позиции перед переговорами.

Зеленский утверждает, что Россия стремится установить контроль над всей Украиной, используя превосходство в вооружениях. В ответ Киев требует от западных союзников введения новых экономических ограничений против Москвы.

При этом Зеленский категорически отверг возможность вывода войск из Донбасса, сославшись на положения Конституции Украины. Подобные предложения звучали как возможный шаг к деэскалации конфликта, но официальный Киев продолжает настаивать на неприемлемости таких мер.

Ранее стало известно, что Зеленский готовит новую Бучу на Украине.