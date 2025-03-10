Зеленский вылетел в Саудовскую Аравию

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем телеграм-канале сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отправился в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом.

В рамках визита состоятся переговоры между Зеленским и представителем Саудовской Аравии. Позднее ожидается проведение двусторонних встреч между делегациями Киева и Вашингтона.

В украинскую делегацию, сопровождающую президента, входят ключевые фигуры: руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, а также командир 93-й бригады Вооруженных сил Украины Павел Палиса.

При этом недавно британский аналитик Александр Меркурис писал, что США могут отстранить Зеленского от переговоров из-за его нежелания мира.

Ранее сообщалось, что Британия инструктирует украинских чиновников перед переговорами с США. Основная задача этих консультаций — избежать возникновения новых споров между сторонами и повторения 28 февраля.