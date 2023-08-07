Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не хочет переносить конфликт на территорию России. Об этом он сообщил в интервью изданию Nacion, которое появилось на YouTube.

«Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было ее целью», – сказал Зеленский.

С начала специальной военной операции РФ на Украине, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР, киевский режим устраивает теракты на территории России и регулярно ведет обстрел приграничных территорий.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) признались в атаке на танкер «Сиг», который находился вблизи Керченского пролива. В результате атаки с помощью надводного дрона, судно получило пробоину, но осталось на плаву. Сейчас ведутся работы по устранению повреждений.

Кроме того, за спецслужбами Украины стоят теракты на Крымском мосту. Первый – произошел в октябре 2022 года. Тогда грузовик со взрывным устройством, спрятанным в рулон с полиэтиленовой пленкой, следовал из Краснодарского края по мосту. В результате взрыва было повреждено автомобильное шоссе.

В июле спецслужбы Украины организовали теракт, используя надводные дроны, атаковавшие Крымский мост. Погибли два человека, несовершеннолетний ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

В результате террористической деятельности Украины в России погибли военкор Владлен Татарский, журналист Дарья Дугина и замглавы отдела мобилизации и экс-командира подлодки «Краснодар» Станислав Ржицкий. В мае было совершено покушение на публициста Захара Прилепина.