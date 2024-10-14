Зеленский заявил о фактическом вступлении КНДР в войну на стороне России

Владимир Зеленский выступил с неожиданным заявлением по ситуации с КНДР и вступлении в войну. Сообщение со словами украинского лидера было опубликовано в его телеграм-канале вечером в понедельник, 14 октября.

Зеленский уточнил, что КНДР включилась в украинский конфликт, но, по его мнению, на стороне России. Такие выводы украинский президент сделал после итогов нескольких разведок. Обсуждался не только этот факт, но и текущие отношения России с другими странами.

Помимо этого, Зеленский во время Ставки обсудил и внешнюю политику, в том числе отношения Украины со своими партнерами и необходимые шаги, которые могли бы помочь Киеву в текущей ситуации.

Это - не первое подобное заявление украинского президента, ранее Зеленский говорил о том, что Северная Корея отправила своих военных на фронт.