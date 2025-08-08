Зеленский заявил о разном восприятии угроз в переговорах с Россией

Владимир Зеленский заявил, что не все партнеры Украины одинаково оценивают риски и перспективы переговоров с Россией. По его словам, это может повлиять на достижение устойчивого мира. Об этом сообщает MK.RU.

В своем вечернем обращении 8 августа Владимир Зеленский коснулся темы переговоров с Россией, указав на разногласия среди союзников. Он подчеркнул, что Киев продолжает активную дипломатическую работу, чтобы сформировать единую позицию, но восприятие угроз и возможностей у партнеров отличается.

Лидер Украины отметил, что для достижения прочного мира необходимо, чтобы все стороны одинаково понимали риски. При этом он выразил благодарность за уже оказанную поддержку, особенно в условиях, когда, по его словам, России якобы поставлены сроки для прекращения огня.

Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа запланирована на конец следующей недели.