Украина и Соединенные Штаты Америки могут достичь соглашения по недрам на следующей неделе. Как сообщило РИА Новости, об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий.

По заявлению спикера украинского МИД, грядущая встреча, которая пройдет в Саудовской Аравии, является одним из поводов для подписания между Киевом с Вашингтоном договоренности по минералам.

В пятницу, 28 февраля, Трамп и Зеленский встречались в Белом доме для подписания договоренности о редкоземельных металлах, но разговор не задался и произошел скандал. Приводились данные, что лидер США выгнал главу киевского режима.

Ранее стало известно, что Киев отказался приносить извинения за поведение Зеленского в овальном кабинете.