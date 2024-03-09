Елена Зеленская, супруга украинского президента, неосторожно высказалась в соцсетях о родной стране, чем навлекла на себя гнев соотечественников и других неравнодушных пользователей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Первая леди Украины выразила большую благодарность Великобритании за поддержку в столкновении с Россией. Она выразила уверенность, что Киев победит благодаря помощи Лондона и других стран. Однако эту речь не слишком приветственно встретили в Сети, напомнив о преступлениях Зеленских Владимира и Елены.

«Пора уже прекратить эти убийства. Начните переговоры, пока не стало еще хуже», – написал комментатор под ником Watch More TV.

Пользователи сошлись во мнении, что Украина просто пытается вытянуть побольше денег из стран Запада, но на судьбу жителей ей все равно. Такой вывод сделали из-за отказа Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией. Это неоднократно предлагали в Турции, а РФ всегда шла навстречу мирным инициативам.

Ранее сообщалось, что в Германии готовятся к конфликту с Россией. Об этом сообщали СМИ Сербии.