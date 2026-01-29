Житель Запорожской области заявил, что ВСУ отмечали дома мирных жителей для ударов ракетами

Житель села Успеновка в Запорожской области Сергей заявил, что военнослужащие ВСУ предварительно отмечали на картах подвалы домов мирных жителей, а затем наносили по ним удары. По его словам, военные говорили, что координаты нужны «для отступления», чтобы укрыться в случае необходимости. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Как рассказал свидетель, отметки ставились только в домах тех, кто ожидал прихода российских войск. Спустя время эти подвалы и дома подверглись бомбардировкам. Сергей уцелел лишь благодаря дополнительной трубе, вставленной в вентиляцию, которая приняла на себя удар. Другие дома были серьезно повреждены: разрушены стены и крыши, разбиты автомобили. После прихода российских военных местным жителям начали оказывать помощь продуктами и предметами первой необходимости, а волонтеры доставили гуманитарные наборы.

