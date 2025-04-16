Жители Гагаузии потребовали освободить Гуцул

Жители Гагаузии вышли на акции протеста в Комрате и потребовали от властей Молдавии восстановить полномочия автономии, а также освободить из-под домашнего ареста руководителя Евгению Гуцул. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, около пяти тысяч человек собрались у здания исполкома автономии в поддержку Гуцул. Среди протестующих оказались и депутаты местного парламента, и члены правительства Гагаузии, и общественники.

Они заявили, что вышли на массовый митинг из-за систематического нарушения прав Кишиневом, а также ради освобождения Гуцул. Протестующие требуют отменить запрет местному парламенту участвовать в назначении прокурора автономии, а также требуют прекратить центральные власти вмешиваться в руководство Гагаузии и восстановить финансовую независимость региона.